Erster Saisonsieg bringt den Landesliga-Klassenerhalt

Damen Landesliga



TC Bürgstadt -

TC Weiß-Blau Thurnau 0:9

Ergebnisse:



Damen Bezirksliga



TC Weiß-Blau Thurnau II -

TC Schwarzenbach 4:5

Ergebnisse:



Herren 30 Bezirksliga



TC Bamberg -

TC Weiß-Blau Thurnau 8:1

Ergebnisse:



Knaben Bezirksliga



Ergebnisse:



Mädchen Bezirksliga





TC Weiß-Blau Thurnau 4:2 MTV Bamberg -TC Weiß-Blau Thurnau 4:2

Ergebnisse:

hz



Die Landesliga-Damen des TC Weiß-Blau Thurnau haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert - und der fiel deutlich aus. Bei Schlusslicht TC Bürgstadt gelang nach einer geschlossen starken Teamleistung ein 9:0. Der Erfolg war gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.Die Bezirksliga-Herren 30 bleiben trotz einer klaren 1:8-Niederlage bei Spitzenreiter TC Bamberg Tabellendritter.Die dominanten Gäste verloren nur einen Satz. In der ersten Einzelrunde siegte Julia Höhn ohne Probleme. Auch Hannah Zenk gewann trotz kleinerer Probleme zu Beginn des zweiten Satzes glatt. Die kampfstarke Nina Reichardt legten den dritten Sieg für die Gäste nach. Emma Zenk, Eva Renner und Marie Zenk machten mit deutlichen Siegen die tolle Einzelrunde der Thurnauer perfekt. Im Doppel mussten Renner/Reichardt in den Matchtiebreak, gewannen diesen jedoch klar. In den anderen Doppeln ließ Thurnau Zweisatz-Siege folgen.Auled Ezzine - E. Zenk 2:6, 0:6; Bachmann - Höhn 1:6, 0:6; Trunk - Renner 2:6, 2:6; Wolz - H. Zenk 1:6, 3:6; C. Kern - M. Zenk 3:5 (Aufgabe C. Kern); M. Kern - Reichardt 3:6, 4:6; Auled Ezzine/Trunk - Höhn/H. Zenk 3:6, 2:6; Bachmann/Janisch - E. Zenk/M. Zenk 1:6, 3:6; Wolz/ M. Kern - Renner/Reichardt 4:6, 6:3, 3:10.Alena Mergner gewann ihr Spiel nach umkämpften ersten Satz. Kathrin Bergmann begann zwar stark, aber ihre Gegnerin machte die entscheidenden Punkte. Zudem verlor Franziska Körner im Matchtiebreak. Da auch Lena Haas den Kürzeren zog, lagen die Gastgeber 1:3 zurück. Die nervenstarke Sandra Roßmerkel verkürzte, doch die knappe Niederlage von Nina Böhmer stellte den alten Abstand wieder her. Nun halfen Thurnau nur noch drei Doppelsiege. Allerdings waren nur Bergmann/Mergner und Böhmer/Roßmerkel siegreich.Haas - Schaller 4:6, 2:6; Bergmann - Blechschmidt 5:7, 3:6; Böhmer - Steinhäuser 2:6, 7:5, 3:10; Mergner - Ludwig 7:6, 6:3; Roßmerkel - Bäger 6:3, 2:6 10:2; Körner - Tröger 3:6, 6:1, 2:10; Bergmann/Mergner - Schaller/Blechschmidt 7:5, 1:6, 10:8; Haas/Körner - Ludwig/Bäger 3:6, 3:6; Böhmer/ Roßmerkel - Steinhäuser/Tröger 6:1, 3:6, 10:8.Die Thurnauer waren gegen den in Bestbesetzung angetretenen Spitzenreiter chancenlos. Ingo Wolfgramm sicherte mit einer starken Leistung den Ehrenpunkt für die Gäste. Zudem überzeugte Martin Hohenberger, der trotz hartem Kampf knapp verlor.Tattermusch - Höhn 6:1, 6:0; Struckmeier - Bock 6:0, 6:0; Kollacks - Wenzel 6:1, 6:2; Starke - Kraus 6:0, 6:2; Türk - Wolfgramm 4:6, 1:6; Kerling - Hohenberger 6:3, 7:5; Tattermusch/Kerling - Bock/ Kraus (Nichtantritt Thurnau), Kollacks/Starke - Höhn/Wolfgramm 6:1, 6:2; Struckmeier/Türk - Wenzel/Hohenberger 6:3, 6:4.Lasse Höhn und Adrian Hofmann holten die Punkte für die Gastgeber zum 2:2 nach den Einzeln. In den Doppeln behielt die Thurnauer die Nerven und holten zwei Siege zum Gesamterfolg.Höhn - Bordin 6:1, 6:1; Wiesenmüller - Jehmlich 4:6, 2:6; Hofmann - Sabihi 6:0, 6:0; Vogel - Truschies 2:6, 6:7; Wiesenmüller/Hofmann - Bordin/Sabihi 4:6, 6:3, 10:4; Höhn/ Vogel - Jehmlich/Truschies 6:2, 6:3Isabella Lettieri überzeugte im Spitzenspiel mit einem Sieg, doch ihre drei Teamkolleginnen zogen in den Einzeln den Kürzeren. Ein Doppelerfolg war für die Thurnauer zu wenig, um ein Remis zu erreichen.Fischer - Lettieri 1:6, 2:6; Bergmann - Roßmerkel 6:1, 6:4; Tröger - Strößner 6:1, 6:2; Kempinski - Popp 6:4, 6:0;Fischer/Tröger - Lettieri/Popp 2:6, 1:6; Bergmann/Kempinski - Roßmerkel/Strößner 7:6, 6:1.