Erster Preis für den Geflügelhof Schubert

Informativ, kreativ und mit Erlebnischarakter - die besten Veranstaltungen der Bayerischen Bio-Erlebnistage des vergangenen Herbsts hat die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) auf der Messe Biofach in Nürnberg ausgezeichnet. Der erste Preis in der Kategorie Landwirtschaft ging an den Geflügelhof Schubert aus Unterrüsselbach für sein Bio-Kartoffelfest.

Sechs Betriebe der Anbauverbände Bioland, Naturland, Biokreis und Demeter überzeugten mit Idee und Durchführung ihrer Veranstaltungen. "Mit viel Leidenschaft, Herzblut und unglaublich tollen Einfällen haben Sie es geschafft, die Verbraucher für die heimische Bio-Landwirtschaft und ihre vielen verschiedenen Produkte zu begeistern", sagte die Ministerin. Die besten Veranstaltungen hatte eine Fachjury in den Kategorien Landwirtschaft, Verarbeitung und Sonderveranstaltungen ausgewählt. Alle Preisträger erhielten Wertgutscheine für Bio-Produkte. Beim Bio-Kartoffelfest zeigte der Geflügelhof Schubert den Besuchern den gesamten Betrieb von der Bio-Legehennenhaltung über die Nudelküche bis zum Hofladen und informierte die Gäste über das Gockel-Bruderhahn-Projekt und die Zweinutzungshühner. Ein umfangreiches Kinderprogramm mit Mitmachaktionen drehte sich rund um Hühner und Kartoffeln. Für alle Besucher gab es Musik, Bio-Essen sowie einen kleinen Markt mit Info- und Verkaufsständen. red