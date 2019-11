Erster Musikerstammtisch

Der Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes veranstaltet

am Donnerstag, 7. November, seinen ersten Musikerstammtisch im Gasthaus "Rhönhof" in Oberleichtersbach. Beginn ist um 19 Uhr. Angesprochen sind alle Musiker, Vorstände sowie Dirigenten der Musikvereine im Landkreis Bad Kissingen. In zwangloser Runde soll der Stammtisch Gelegenheit geben, sich auszutauschen und miteinander zu plaudern. sek