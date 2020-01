Erster Männertreff im neuen Jahr

Das erste Treffen des offenen Männertreffs des Bündnisses für Familien und Senioren Knetzgau im neuen Jahr ist am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im alten Rathaus in Knetzgau. Im Vordergrund steht das gemütliche Beisammensein. Darüber hinaus gibt es Informationen zu geplanten Unternehmungen. Es stehen Aktivitäten wie Wanderungen, Betriebsbesichtigungen, Radtouren, Stadtführungen und Motorradausflüge an. red