Erster Kinoabend für Senioren

Der Seniorenbeirat und das Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg laden am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr zum ersten Lichtspielabend für Senioren in das Foyer der Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Mauer 12, ein. Der Lichtspielabend soll neben den Generationenveranstaltungen im Kongresshaus und dem Coburg-Express als fester Bestandteil in die Veranstaltungsreihe des Seniorenbeirates der Stadt Coburg aufgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Wunsch dabei ist, dass Senioren einen unterhaltsamen Filmabend verbringen, um gemeinsam mit anderen Personen ausgewählte Filme anzuschauen. Das Filmangebot richtet sich an die Zielgruppe Generation "60plus" und wird sich auf anspruchsvolle Filme und Komödien spezialisieren. Gezeigt wird am 30. Oktober ein Film mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Er handelt von Paul Averhoff, der 1956 olympisches Gold im Marathon gewann. Aber jetzt muss der legendäre Läufer mit seiner Gattin Margot ins Altenheim. Doch Basteln und Singen sind nicht Pauls Sache. Er fängt wieder an, zu trainieren, will den Marathon noch einmal schaffen. Als seine Frau stirbt, will Paul sein Versprechen an sie halten: Das Rennen auch alleine zu beenden. Der Eintritt zum Lichtspielabend ist frei, es wird jedoch um Anmeldung im Büro Senioren & Ehrenamt, Oberer Bürglaß 1, 96450 Coburg, unter der Telefonnummer 09561/89-2575 oder per E-Mail an senioren-ehrenamt@coburg.de gebeten. red