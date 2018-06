Erster Jazzabend auf Kloster Banz

red/ Foto: Ingo Bäuerlein, FrankenAir



Erstmals in diesem Jahr veranstaltet der Musiksommer Obermain am Sonntag, 15. Juli, ein Jazzkonzert im Innenhof von Kloster Banz . Die "Original Jazzoptimisten Sonneberg" gestalten ab 18.30 Uhr den Abend und bringen ausgewählte Musikstücke verschiedener Komponisten, unter anderem von Paul Barbarin, W. C. Handy und Jimmy McHugh, zu Gehör.Die Besucher können sich auf einen musikalischen Sommerabend unter freiem Himmel freuen. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert im Kaisersaal von Kloster Banz stattfinden. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 1, bei der Tourist-Info der Stadt Lichtenfels , Marktplatz 10, bei der Kreiskasse im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 28-30, online auf proticket.de/MSO und telefonisch bei der ProTicket-Hotline 0231/9172290 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 17.30 Uhr). Restkarten gibt es an der Abendkasse. Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Ehrenamtskarteninhaber erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises eine Ermäßigung auf den Kartenpreis.