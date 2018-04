Erster Gesundheitstag

Mit dem "Gesundheitstag" in Bad Rodach startete die Stadt Bad Rodach ihr betriebliches Gesundheitsmanagement. Der Gesundheitstag sollte dazu dienen, den Mitarbeitern der Stadt und auch den privaten Arbeitgebern mit ihren Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten, sich über Angebote der Gesundheitsvorsorge zu informieren, damit Beschwerden, die durch Überbelastung, durch langes Sitzen, einseitige Bewegungen, aber auch psychische Belastungen hervorgerufen werden können, vermieden werden. Von der Stadtverwaltung wurden deshalb einer Pressemitteilung zufolge nahezu 200 Einladungen verschickt.

Diejenigen, die den Weg in die Gerold-Strobel-Halle gefunden haben, konnten ihren Blutzuckerwert bestimmen und den Blutdruck von der Apotheke am Markt messen lassen, sich über eine Migränetherapie erkundigen, das Galileo-Gerät testen und ein Trampolin ausprobieren sowie die Muskelmasse beziehungsweise den Fettanteil im Körper messen lassen. Es gab auch kostenlose Sehtests. Beteiligt waren zahlreiche Bad Rodacher Firmen. red