Erster Führerschein ihres Lebens

"Wow, Eisbären", ruft Riley. Ein Leuchten huscht über seine Augen. "Zeig mal", antwortet Max und beugt sich sofort über Rileys Schulter. Auch Klara rückt ein Stück näher. Max Reiser, Riley Bobrich und Klara Heinert sind Vorschulkinder im Kindergarten "Sonnenschein" Memmelsdorf und entdecken die Welt. Doch nicht am Nordpol, sondern in der Gemeindebücherei namens "Komm" in Untermerzbach. Riley blättert weiter.

Lesen können Max, Riley und Klara noch nicht. Dafür sind sie neugierig, können zuhören, fragen, Bilder anschauen, entdecken und selbst erzählen. Sie wissen nun außerdem, wie Bücher ausgeliehen werden und welches Buch wo in der Bücherei seinen Platz hat - kurz und knapp: Sie sind "bib-fit".

Deshalb erhielten sie gestern aus den Händen von Büchereileiterin Ute Morgenroth, Pfarrerin Sonja von Aschen und Bürgermeister Helmut Dietz den ersten Führerschein ihres Lebens: einen "Bibliotheksführerschein". Die kleine Bücherei in Untermerzbach schreibt damit eine Erfolgsgeschichte weiter, mit der Büchereileiterin Ute Morgenroth und ihre Kollegin Karin Eder seit Jahren junge Leser für Bücher begeistern.

Vier Mal kamen die Vorschulkinder des Kindergartens "Sonnenschein" Memmelsdorf dazu in die Bücherei und lernten spielerisch zu den Themen "Aussuchen und Ausleihen", "Vorlesen, Zuhören, Ausmalen", "Erzählen und Wissen" sowie "Büchereiführung - Was gibt es, wo steht es?". Das Programm stammt vom Borromäusverein, einem Netzwerk für Büchereiarbeit der katholischen Kirche.

"Viele bunte Bücher aus der Bücherei hol' ich mir nach Hause und hab' viel Spaß dabei", singen Riley, Max und Klara im Chor, nachdem sie ihre Bücherei-Führerscheine in Form einer Urkunde erhalten haben. "Der nächste Schritt wäre dann der eigene Büchereiausweis. Dann könnt ihr selbst Bücher ausleihen", erklärt Morgenroth und sagt: "Ich freue mich auf euch!"