Buckenhof 17.09.2019

Erster Flohmarkt in den Garagen

Im Gemeindegebiet Buckenhof findet am Sonntag, 22. September, von 13 bis 17 Uhr der erste Garagenflohmarkt statt. In welchen Garagen man etwas finden kann, erkennt man an der Kennzeichnung durch bunte...