Erster Erfolg im Wasser

Die Ausbildung von Nichtschwimmern sieht die DLRG-Ortsgruppe Ebern als eine ihrer Kernaufgaben an. Der technische Leiter, Andreas Mölter, und sein Team der DLRG Ebern wissen, dass sie Kinder im Grundkurs nicht zu perfekten Schwimmern ausbilden können. Dieser Kurs sei aber ein erster Schritt, Kinder ans Nass zu gewöhnen, damit sie die Angst vor Wasser ablegen können. Die Eltern wissen, wie wichtig eine Schwimmausbildung für ihr Kind ist, denn nicht nur der Gefahr des Ertrinkens wird damit vorgebeugt, sondern auch eine positive Entwicklung in der Persönlichkeit und Selbstsicherheit des Kindes ist zu erkennen. Übergroß war die Freude der Kinder, die kürzlich am Ende eines Schwimmkurses ihre Urkunden überreicht bekamen. Andreas Mölter appellierte an die Eltern, das nun Gelernte auch zu vertiefen und mit den Kindern regelmäßig schwimmen zu gehen. di