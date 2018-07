Erster Besuch des neuen Ministerpräsidenten im Landkreis

50 Jahre SC Jura Arnstein



red



Erstmals seit seiner Ernennung im März 2018 wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Gast im Landkreis Lichtenfels sein. Im Festzelt des SC Jura Arnstein wird am Montag, 9. Juli, der hochkarätige CSU-Politiker erwartet.Mit dem "Politischen Sommer" in Arnstein wird die Tradition der Veranstaltungsreihe "Politischer Sommer" des CSU-Kreisverbandes fortgesetzt. Im Jahr 2018 werden vier Festzelt-Veranstaltungen geboten, wobei die ersten beiden bereits im Mai und im Juni in Ebensfeld und Weismain stattgefunden haben. Ein Höhepunkt wird mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder, der im Festzelt des SC Jura Arnstein die Hauptrede halten wird, erwartet.In Zeiten hochbrisanter politischer Ereignisse darf man auf die Rede Markus Söders äußerst gespannt sein. "Ich freue mich auf Markus Söder, denn es wird spannend sein zu hören, wie er die aktuelle politische Lage bewertet und welche Pläne er gerade für die ländlichen Räume wie für unseren Landkreis in den kommenden Jahren hat", stellte der Landrat fest.Sicher werde der Auftritt von Söder für ein volles Festzelt, in dem der SC Jura Arnstein sein 50-jähriges Bestehen feiern wird, sorgen. An diesem Großereignis im Stadtgebiet von Weismain werden neben Landrat Christian Meißner auch die heimische Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner und der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner teilnehmen, der sein Wahlprogramm zur Landtagswahl im Oktober 2018 vorstellen wird.Der SC Jura bereitet sich seit Monaten auf sein Jubiläum vor und ist für einen großen Besucheransturm gerüstet. Die musikalische Begleitung übernimmt die Musikkapelle Wattendorf. In diesem Zusammenhang bedankt sich auch CSU-Kreisvorsitzender Landrat Christian Meißner beim gastgebenden SC Jura Arnstein für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld des politischen Abends am Montag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr in Arnstein.