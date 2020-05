Erste Zuchtanlage im Landkreis

Weismain — Ein langer Wunsch der Rassegeflügelzüchter von Weismain geht in Erfüllung. In Nachbarschaft zum Trainingsgeländes des SCW Obermain und der Tennisanlage des TC Weismain entsteht eine weitere große Gemeinschaftseinrichtung, die Zuchtanlage des heimischen Geflügelzuchtvereins.

Wer kennt sie nicht die prächtigen Tauben, Zwerghühner, Hühner, das Groß- und Wassergeflügel, die erst dann ihre ganzen Schönheit in den unterschiedlichsten Rassen und Farbenschlägen erkennen lassen, wenn sie sich auf einer großen Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Dabei wird deutlich, mit wie viel Hingabe und Liebe zu den Tieren die Rassegeflügelzucht verbunden ist. Andererseits nehmen auch der Umwelt- und Naturschutz einen besonderen Stellenwert ein. Denn Tauben, Hühner und das Großgeflügel entwickelt sich erst dann in ihrer gewünschten Form, wenn das Umfeld stimmt. Also wenn die entsprechende Bewegungsfreiheit gegeben ist, Hühner ab und zu einmal scharren können und dem Wassergeflügel ein kleiner Teich oder hin und wieder ein Behältnis mit dem kühlen Nass zur Verfügung gestellt wird.

Auslauf immer seltener

Der Auslauf für das Rassegeflügel wird allerdings immer seltener und Menschen, die beispielsweise in großen Siedlungen oder Hochhäuser wohnen, bietet sich kaum eine Möglichkeit, ihre Tierliebe zu verwirklichen. Deshalb beschritt der Geflügelzuchtverein Weismain schon frühzeitig einen anderen Weg und es bedurfte gründlicher Überlegungen, wie man nicht nur den Mitgliedern, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit die Rassegeflügelzucht ermöglichen könnte.

In unzähligen Sitzungen war das Thema "Zuchtanlage" ein wichtiger Tagesordnungspunkt und nicht immer erhielten dabei Vorsitzender Hans Schramm und sein Stellvertreter Vincenz Dorsch die entsprechende Zustimmung. Und dennoch verloren sie dieses Ziel nicht aus den Augen. Als seitens der Stadt Weismain die Möglichkeit eröffnet wurde, ein entsprechendes Grundstück zu pachten, schlugen die Züchterherzen höher. Es bedurfte zwar einiger Anstrengungen und Verhandlungen mit der Stadtverwaltung, doch entschied sich die Mitgliederversammlung des Geflügelzuchtvereins positiv und auch das Landratsamt Lichtenfels als Genehmigungsbehörde erteilte diesem Vorhaben seine Zustimmung.

Fläche für Anlage geeignet

Danach begannen die Planungen und nachdem die mehr oder weniger dicht bewachsene Fläche etwas gerodet war, konnten die Vorarbeiten beginnen, wobei es sich dabei erwies, dass dieses Grundstück, unterhalb der Ortsverbindungstraß von Baiersdorf nach Weismain, sogar sehr geeignet für diese Zwecke war. Denn ringsherum ist es von Bäumen und Hecken eingegrünt, die der Fläche einen natürlichen Rahmen verleihen. Zusätzlich ist eine umschließende Blumenwiese vorgesehen und selbst an einen Imker ist gedacht.

Die Bebauung ist dabei mit den kleinen Holzhütten vorgesehen, die jeweils mit einer Voliere versehen werde können und damit nicht nur ein einheitliches, sondern der gesamten Zuchtanlage ein harmonisches Bild verleihen. Vorsitzender Hans Schramm zeigte sich zufrieden, als eine Fachfirma, die Anlagen für die Geflügelhaltung erstellt, kürzlich anrückte und mit dem Aufbau der ersten Geflügelhäuser begann. Die Vereinsmitglieder können sich für ein Hühnerhaus bewerben und dann mit der Rassegeflügelzucht beginnen. Ansprechpartner für Interessierte ist der Vorsitzende Schramm, der Auskunft über die Zuchtanlage gibt und sich auch eine Belebung der gesamten Vereinstätigkeit erhofft. Bei alledem erscheint auch die Erhaltung alter Rassen wichtig und auch dazu werden die Vorstandsmitglieder die entsprechenden Informationen und züchterischen Erfahrungen vermitteln. Und der Geflügelzuchtverein ist dazu prädestiniert.

Einige Erfolge vorzuweisen

Denn die Mitglieder konnten eine ganze Reihe von Ausstellungserfolgen im letzten Zuchtjahr verbuchen und sind 2021 in den Püls-Bräu-Hallen auch Ausrichter eines der herausragenden Zuchtereignisse der Region: der Bezirksschau von Oberfranken.

Der Vorstandschaft ist ein familienfreundlicher Charakter der Anlage wichtig und das gesamte Konzept sieht zudem auch einen Kinderspielplatz vor, der allerdings ein beträchtliches Maß an finanziellen Aufwendungen erfordert, so dass sich der Weismainer Geflügelzuchtverein freuen würde, wenn er bei der Verwirklichung dieses Anliegens Unterstützung und Spenden erhalten würde.