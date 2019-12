Münnerstadt 24.12.2019

Erste Wanderung im neuen Jahr

Der Rhönklub-Zweigverein startet am Mittwoch, 1. Januar, in das neue Wanderjahr. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr der Parkplatz am Oberen Tor. Durch das Maital führt der Weg nach Burghausen und über Reiche...