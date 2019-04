Erste Schritte in der Welt der Bücher

Etwas aufgeregt waren sie schon, die 30 Vorschulkinder der Kindertagesstätten "Sonnenschein" und "Arche Noah", schließlich wurde ihnen von Susanne Traut der "Bibliotheksführerschein" ausgehändigt. "Ich bin Bibliotheksfit", stand auf dem Bibliotheksführerschein, den die Kinder bei der Abschlussfeier im Gemeindesaal entgegennahmen.

Die evangelische Bücherei startete im Februar eine Aktion zur frühen Leseförderung, bei der die Vorschulkinder durch vier Besuche in der Bibliothek in die spannende Welt der Bücher eingeführt werden. Mit: "Lesen macht Spaß, da kommt kein Fernseher mit", warb die ehrenamtliche Mitarbeiterin Traut in der kleinen und schmucken Bücherei im Gemeindehaus fürs Lesen. Wenn die Kinder im Sommer eingeschult werden, haben sie den Umgang mit Büchern ausgiebig geübt. "So werden sie in der Schule keine Schwierigkeiten haben, sich mit zusätzlichem Wissen und der notwendigen Leselektüre zu versorgen", erzählte Traut über den Hintergrund der Aktion.

Bei den Besuchen in der Bücherei lernten die Kinder das Aussuchen und Ausleihen, Vorlesen, Zuhören und Ausmalen sowie Erzählen. Ganz nebenbei lernten sie auch das Angebot der Bücherei kennen und wissen jetzt, wo welche Bücher stehen.

Prüfung bestanden

Aber einfach so wurde der "Führerschein" nicht ausgehändigt, denn wie im richtigen Leben gab es auch eine kleine Prüfung und die "Führerscheinneulinge" wurden abgefragt. Auch nach der Aktion sind die Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern eingeladen, das umfangreiche Angebot an Büchern, Tonträgern und Spielen zu nutzen. "Wir legen einen besonderen Wert auf Leseförderung und ein aktuelles Angebot für die stärkste Zielgruppe Familie", erklärte Susanne Traut.

Die Übergabe der Bibliotheksführerscheine wurde dann auch etwas feierlich gestaltet, es gab reichlich Kuchen und Anita Leutwiller aus Herzogenaurach hatte ein Bilderbuchkino gestaltet. Ein Bilderbuchkino hatten die Kinder auch selbst gestaltet, das bei der Feier über ihren Köpfen schwebte.