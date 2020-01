Erste Schritte bei Trennung/Scheidung

Nicht selten spitzen sich familiäre Probleme an Feiertagen und in Urlaubszeiten extrem zu.Wie lange

auch der Entschluss zur Trennung gereift ist, fast immer stehen Betroffene vor der gleichen Situation:Wie sage ich es meinem Partner, wie gehe ich sinnvoll vor und auf was sollte ich dringlich achten? Wichtig ist in jedem Fall vor dem Auszug "notwendige" Unterlagen zu sammeln und sich möglichst einvernehmlich mit dem Partner abzusprechen, auch gemeinsam auf faire Lösungen/Regelungen bedacht zu sein. Praxisnahe Informationen über rechtliche Aspekte sind unerlässlich. Rund um das Thema "Das Jahr ist vorbei - die Ehe auch? Erste Schritte bei Trennung und Scheidung" referiert der Fachanwalt Peter Schneider am Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum der Pfarrgemeinde Herz Jesu. Veranstalter ist der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen erteilt Josef Linsler unter Tel.: 09321/927 96 71, E-Mail: bad-kissingen@isuv.de sek