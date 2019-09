Erste Schritte am Computer

Das Kolping-Bildungswerk Bamberg, Wilhelmsplatz 3, veranstaltet am Freitag, 20. September, von 18. bis 21.15 Uhr und am Samstag, 21. September, von 9 bis 16.15 Uhr einen Computerkurs für Anfänger. Ziel dieses Kurses ist es, den Teilnehmern den Umgang mit dem PC möglichst leicht zu machen und Unsicherheiten abzubauen. Inhalte sind unter anderem das Betriebssystem Windows, Umgang mit CD-ROM-Laufwerken, Aufbau und Struktur von Verzeichnissen und eine Einführung in die Textverarbeitung. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0951/51947-0. red