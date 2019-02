Erste Schritte als Comedian

Zum "GTD Comedy Slam" lädt Andy Sauerwein am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr ins Jugendzentrum JuZ am Margaretendamm 12a ein. Bei dieser Veranstaltung treten maximal sechs Teilnehmer an und ermitteln am Ende mit Hilfe des Publikums einen Gewinner.

Inhaltlicher Schwerpunkt des Auftritts soll ein Comedy-/Kabarettbeitrag sein. Der Gewinner erhält einen Bargeld-Preis in Höhe von 100 Euro. Jeder Teilnehmer hat für seinen Auftritt maximal zehn Minuten Zeit. Moderiert wird der Abend von Kabarettist und Comedian Andy Sauerwein.

Klauen verboten!

Erlaubt sind maximal zwei Teilnehmer pro Performance (Solo/Duo) und sämtliche Arten der darstellenden Kunst (Wort, Musik, Zauberei etc.), die einen unterhaltsamen, komödiantischen Inhalt haben. Nicht erlaubt sind existische, fremdenfeindliche und rassistische Inhalte. Eigene Kreativität ist unbedingt erforderlich, denn die Darstellung muss von den Teilnehmern selbst konzipiert sein. Die Verwendung von Inhalten jeglicher Art, die nicht selbst verfasst wurden, ist verboten. Teilnehmer unter 18 Jahren brauchen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Nachdem alle Teilnehmer aufgetreten sind, entscheidet das Publikum über den Sieger. red