Erste Radtour des ADFC in dieser Saison

Die erste Feierabend-Radltour des ADFC in dieser Saison findet am Mittwoch, 10. April, statt. Start ist um 17 Uhr am Marktplatz, die Länge beträgt circa 30 bis 40 Kilometer. Weitere Informationen gibt es bei Richard Schulz unter Telefon 09560/1344. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei, der Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel. red