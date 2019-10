Insgesamt 1200 Sänger aus der Region sind dabei, wenn das Chormusical "Martin Luther King" am 14. und 15. März 2020 nach Bayreuth kommt. Für die beiden Shows in der Oberfrankenhalle haben sich eigens zwei große Projektchöre zusammengefunden. Sie stehen mit professionellen Musical-Darstellern auf der Bühne. Die erste gemeinsame Probe findet heute von 10 bis 16 Uhr in der Ordenskirche Bayreuth, St. Georgen 50, statt. Auch Regionalbischöfin Dorothea Greiner wird als Sängerin dabei sein. red