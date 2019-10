Erste Predigt von Pfarrvikar Christian Montag in der Laurentiuskirche

Bis auf den letzten Platz war die Altenbanzer Laurentiuskirche zur feierlichen Einführung von Pfarrer Christian Montag in sein Amt als Pfarrvikar und Stadtpfarrer Georg Birkel in sein Amt als Pfarradministrator des Seelsorgebereichs "Gottesgarten" gefüllt. Viele Gläubige mussten im Haus Benedikt bei einer Liveübertragung den feierlichen Gottesdienst mitverfolgen.

Zahlreiche Ehrengäste und Hauptamtliche der Kirchen, darunter die Seelsorger des Dekanats Coburg allen voran Dekan Lars Rebhan, die evangelischen Pfarrer Wolfgang Leikert, Matthias Hagen, Sabine Schmid-Hagen, Landrat Christian Meißner, Bürgermeister Jürgen Kohmann und viele Stadträte zogen, musikalisch durch die Banzbergmusikanten begleitet und eingerahmt von den Fahnenabordnungen der Feuerwehr und des Kriegervereins, unter den Klängen von "Wohlauf die Luft geht frisch und rein" in die Kirche ein. Die Messe wurde durch die Singgruppe Altenbanz/Banz unter Leitung von Yvonne Spindler, der Organistin und Sängerin Christiane Dicker und dem Solotrompeter Philipp Schäffner begleitet.

Die Abendmesse eröffnete Dekan Lars Rebhan, er verlas die Ernennungsurkunde, ausgestellt durch Erzbischof Ludwig Schick, zur Installation von Pfarrer Christian Montag zum Pfarrvikar der Kirchen St. Laurentius in Altenbanz, der Stiftskirche St. Petrus und Dionysius in Banz und der Filialkirche Maria Königin in Nedensdorf. Zeitgleich ernannte er mit Urkunde des Erzbischofs Stadtpfarrer Georg Birkel zum Pfarradministrator dieser Pfarreien.

Mit einer bewegenden Predigt vor der Kirchengemeinde, darunter auch seine Familie, Schwestern aus Vierzehnheiligen, Mutter Mechthild aus Kirchschletten, Delegationen aus den früheren Wirkungsstätten Dankenfeld/Kirchaich, Erlangen-Büchenbach, Kulmbach und Herzogenaurach, zeigte Pfarrvikar Christian Montag die Notwendigkeit der Reform der Kirche auf. "Denn wir haben die Wahl zwischen zwei Wegen: ,Semper idem‘ - immer das gleiche, wie es einst Kardinal Ottaviani sagte oder ,ecclesia semper reformanda‘ - die Kirche muss sich ständig erneuern und reformieren, wie es Papst Johannes XXIII betonte", so Pfarrer Montag.

"Feuer" in den Kirchengemeinden

Wenn Kirche noch eine Bedeutung unter den kommenden Generationen haben soll und sinnstiftend für das Leben der Menschen sein will, dann dürfe dieser Grundsatz nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müsse gelebt werden. Bereits in den letzten fünf Wochen spürte Montag durch das "Mitleben" und die vielen offenen Gespräche das "Feuer" in den Kirchengemeinden. Alle wollten den Glauben leben und die "Kirche von morgen" mitgestalten. "Jeder von uns hat eine Fähigkeit, ein Talent, ein besonderes Charisma, das er hier in unseren Gemeinden einbringen kann und sei es noch so klein", lautete Montags Appell zum Mitwirken.

Vor den Grußworten wurde dem neuen Pfarrvikar, eingerahmt von den Kirchenpflegern der Pfarreien Altenbanz und Banz, Barbara Dicker und Josef Ruppenstein, durch Pfarradministrator Georg Birkel feierlich der symbolische Kirchenschlüssel überreicht. Nach der Messe zeigte der evangelische Pfarrer Matthias Hagen mit einer kräftigen Umarmung den Beginn einer guten Zusammenarbeit beider Konfessionen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender aus Banz, Matthias Pospischil, ermutigte die Kirchengemeinden und den neuen Pfarrer: "Gemeinsam müssen wir das Feuer am Lodern halten und dort, wo es notwendig sein sollte, neu entfachen." Der Ausklang fand mit einer Agape und Umrahmung durch die Blaskapelle im eigens von der Bevölkerung aufgebauten Festzelt statt. Hierzu lud Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Spörl ein. red