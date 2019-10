Erste Musikvesper nach der Sommerpause

Die Musikvesper, musikalisches Abendgebet, für den Monat Oktober findet am Sonntag, 6. Oktober, statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Wilhelmsthal. Das Thema lautet: "Maria von Gott berufen". Die musikalische Ausgestaltung übernimmt das Familien-Trio Agnes, Andrea und Anna Müller mit ergreifenden Glaubensbekenntnissen sowie Volksweisen wie zum Auftakt "Es blüht der Blumen eine", als Meditation "Aveglöcklein läutet still", zum Magnifikat "Sei gegrüßt, du Gnadengarten" sowie zum Ausklang das polnische Marienlied "Schwarze Madonna". Auch gemeinsam werden mit Orgelbegleitung schöne Kirchenlieder angestimmt. Der Liturgiekreis der Pfarrei St. Josef Wilhelmsthal lädt dazu ein. Die nächste Musikvesper erfolgt am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr. red