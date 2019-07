Erste Mieter für das "Paul Carré" stehen fest

Noch vor Baubeginn hat die S&P Commercial Development GmbH, eine Beteiligung der Sontowski & Partner Group, alle Flächen in dem neu entstehenden "Paul Carré" an der Paul-Gossen-Straße an einen attraktiven Firmenmix vermieten können. Der Coworking-Anbieter Design Offices, eine moderne Sparkassenfiliale und die Hotelmarke "the niu" werden 2021 in das neue Quartier einziehen, heißt es in einer Pressemitteilung von Sontowski & Partner. "Wir freuen uns, dass wir so frühzeitig attraktive Unternehmen für das neue Quartier in Erlangen gewinnen und mit langfristigen Mietzusagen binden konnten", so Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Commercial Development. "Die frühzeitigen Zusagen zeigen, dass Standort und Quartierskonzept sehr gut überzeugen konnten."

Skybar mit Dachterrasse

Design Offices wird rund 3400 Quadratmeter beziehen und flexible Arbeitsumgebungen für jeden Bedarf anbieten. Neben Büro- und Coworking-Flächen gehören dazu auch zwei Event-Flächen - darunter eine Skybar mit großzügiger Dachterrasse. Zudem wird es auch ein Café geben.

"Die Nähe zur Friedrich-Alexander-Universität und zum gegenüberliegenden Siemens-Campus machen Erlangen für uns sehr attraktiv. Aktuell betreiben wir ja bereits einen Standort nebenan im ehemaligen Areva Gebäude. Die neuen Flächen im ,Paul Carré‘ werden nach Fertigstellung die perfekte Ergänzung dazu sein", sagt Michael Schmutzer, Gründer und Chef von Design Offices.

Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach wird rund 410 Quadratmeter für ein neues Filial- und Service-Center anmieten. Parallel zum Online-Banking will man auf ein umfangreiches Vor-Ort-Beratungsangebot in modernem Ambiente setzen. "Wenn es um Beratungsthemen wie die Baufinanzierung oder die individuelle Geldanlage geht, suchen unsere Kunden immer noch die persönliche Beratung vor Ort", weiß Walter Paulus-Rohmer, Mitglied des Vorstands der Stadt- und Kreissparkasse.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Novum Hospitality aus Hamburg einen Mietvertrag für das Hotel "the niu Cure" abgeschlossen. Das Unternehmen eröffnet in dem Quartier ein Hotel mit 177 Zimmern und Gastronomieräumen. Die moderne Hotelmarke ist besonders auf junge Touristen und Geschäftsreisende zugeschnitten.

Abbrucharbeiten laufen

In einer zugehörigen Tiefgarage und oberirdisch werden den Nutzern künftig 120 Stellplätze zur Verfügung stehen. "Alle Mieter haben Verträge mit Laufzeiten von mindestens 15 Jahren abgeschlossen. Damit haben wir langfristig einen sehr guten Mietermix mit interessanten und sehr modernen Konzepten", erklärt Sven Sontowski.

Derzeit laufen auf dem Areal bereits die Abbrucharbeiten. Die Hochbauarbeiten sollen im vierten Quartal 2019 beginnen und die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. red