Erste Maßnahmen sind schon geplant

Bei der Exkursion in Tännesberg konnten sich die Eberner ein Bild davon machen, wie man als Gemeinde zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen kann. In einem Workshop am kommenden Freitag sollen weitere Möglichkeiten besprochen werden. Die ersten Maßnahmen stehen bereits auf der Agenda. Foto: jrs/Archiv