Erste Mai-Andacht der Pfarreiengemeinschaft

Am Sonntag, 10. Mai, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche Elfershausen eine Mai-Andacht statt. Die Besucher müssen dazu einen Mundschutz tragen und ihr eigenes Gotteslob mitbringen. Um die Abstandsregeln einzuhalten sind die erlaubten Sitzplätze (insgesamt 39) gekennzeichnet. Vor Betreten der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden und es wird ein Platz zugeteilt. Auch beim Anstehen muss die Abstandsregel eingehalten werden. Weitere Mai-Andachten sind am Montag, 11. Mai, in Machtilshausen am Kindergarten; Dienstag, 12. Mai, in Westheim an der Längbergkapelle; Mittwoch, 13. Mai, in Fuchsstadt an den Gaden und am Donnerstag, 14. Mai, in Langendorf im Pfarrgarten. Beginn der Andachten ist jeweils um 18.30 Uhr. Es gibt keine Sitzgelegenheiten. Bei Regen entfallen diese Mai-Andachten. sek