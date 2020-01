Erste Lesung des Jahres im Café Schubart

Die erste Lesung der Autorengemeinschaft Schreibsand im neuen Jahr findet am Freitag, 10. Januar, um 16 Uhr im Nebenzimmer des Café Schubart in der Mohrenstraße statt. Neues Jahr, neues Glück, neue Bekanntschaften - dazu laden die Autorinnen Gabriela Aulwurm-Wiesner und Nicole Eick ein, heißt es in einer Mitteilung. In den Januar-Geschichten der Autorinnen darf Bekanntschaft mit Menschen geschlossen werden, die etwas suchen.Der Eintritt zur Lesung ist frei. red