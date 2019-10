Am Freitag, 11. Oktober, findet die erste Jugendkonferenz in Großenseebach statt. Zur Frage "Nix los in Großenseebach?" sind alle 10- bis 16-jährigen Großenseebacher Kinder und Jugendlichen eingeladen, ihre Meinungen und Ideen mitzuteilen, Kritik und Wünsche vorzubringen. Nach einem kleinen Workshop gibt es für alle Teilnehmenden Pizza. Los geht es um 18 Uhr im Ratssaal des Großenseebacher Gemeindezentrums (Am Hirtenberg). red