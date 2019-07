Das Maskottchen "Xü" und die ASJ (Arbeiter Samariter Jugend) laden zum ersten Erste-Hilfe-Workshop für Kinder ein. Der Workshop findet am Mittwoch, 7. August, beim ASB in der Friedrich- Ludwig-Jahn Straße 9 in Forchheim statt. Geboten wird alles zum Thema Erste Hilfe sowie Spiel und Spaß. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Beginn ist um 9 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Mitmachen können alle Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Anmelden für den Kurs kann man sich beim ASB Forchheim (E-Mail: info@asb-forchheim.de) oder bei Frau Schmickt (E-Mail: nschmickt86@gmail.com). Wichtig: Anmeldeschluss für den Workshop ist der heutige Montag, 29. Juli. red