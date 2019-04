Erste-Hilfe-Schulung für "Generation 50plus"

Der BRK-Kreisverband Haßberge bietet im April speziell für Menschen ab dem 50. Lebensjahr zwei Erste-Hilfe-Kurse unter dem Motto "EH Fit 50 +" an. Der erste Kurs findet am Dienstag, 9. April, von 13 bis 16.30 Uhr im Rotkreuzhaus in Hofheim statt. Hierfür sind noch einige Restplätze verfügbar. Der zweite Kurs startet am Donnerstag, 25. April, von 8 bis 11.30 Uhr im Rotkreuzhaus in Haßfurt. Für beide Kurse können sich Interessierte unter der Telefonnummer 09521/9550-197 (vormittags) oder auf der Homepage des BRK-Kreisverbandes www.kvhassberge.brk.de unter der Rubrik "Kurse" anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den beiden Erste-Hilfe-Kursen. red