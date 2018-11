Erste-Hilfe-Schulung für "Generation 50plus"

Das Rote Kreuz bietet eine spezielle Erste-Hilfe-Schulung für die "Generation 50plus" an, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Der Kurs umfasst vier Unterrichtseinheiten mit je 3,5 Stunden. Ein Kurs findet noch in diesem Jahr statt, und zwar ab Dienstag, 4. Dezember, 8 bis 11 Uhr, im Rotkreuzhaus, Indus-triestraße 20, in Haßfurt. Hierfür sind noch einige Plätze frei, teilte das Rote Kreuz mit. Anmeldungen nimmt die Sachbearbeiterin Bernadett Philipp, Telefon 09521/9550197 (vormittags), oder per E-Mail unter philipp@kvhassberge.brk.de entgegen. Mit "Fit in Erster Hilfe 50 plus" reagiert der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge speziell auf die Bedürfnisse von Menschen, deren Erste-Hilfe-Kurs oft Jahre zurückliegt, mitunter gar so alt ist wie ihr Führerschein selbst. Entstanden ist das Angebot als Ergebnis aus dem Aktionstag anlässlich des "Internationalen Tags der Ersten Hilfe". red