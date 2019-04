Erste Hilfe, nicht nur beim Angeln

Was tun, wenn der Angelkollege ins eiskalte Wasser abrutscht? Warum darf man bei einer Stichverletzung das Messer nicht herausziehen? Oder einen Angelhaken, wann lasse ich den besser drinnen? Erste Hilfe in der Freizeit ist ein Thema, das allzu oft vernachlässigt wird - wer will schon daran denken, dass etwas passieren könnte.

BRK-Ortsgruppe Adelsdorf

Dass man in einem Fischereiverein jedoch mehr lernt, als nur Fische zu fangen, zeigte die Erste-Hilfe-Demonstration in der Jugendgruppe des Fischerei-Vereins Aisch. Möglich gemacht hat dies Ausbilder Alfred Albrecht vom Bayerischen Roten Kreuz der Ortsgruppe Adelsdorf, der nun schon über mehr als 25 Jahre Erfahrung im aktiven Dienst verfügt.

Wissen anwenden

Ob Tipps zum Verbinden von Wunden, Informationen zum Verhalten nach einem Schock oder bei Herzstillstand und vor allem viele praktische Übungen - Alfred Albrecht war eine unerschöpfliche Wissensquelle für die Jugendlichen des Fischereivereins. Und die waren genau wie die Erwachsenen mit Feuer und Flamme dabei. "Wichtig ist nicht nur das Wissen darüber, was im Notfall zu tun ist. Man muss sich auch trauen, es umzusetzen", meinte Anette Amtmann, Schriftführerin des Vereins. "Und sollte nicht einfach nur mit dem Handy nebendran stehen. Außer, man ruft gerade die Rettungsleitstelle an."

Alfred Albrecht empfiehlt die kostenlose Rotkreuz-App, mit ihrem Sicherheitspaket aus Standortbestimmung mit Geokoordinaten, Notfallnummern und dem "Kleinen Lebensretter" mit Bildern zu lebensrettenden Maßnahmen. Aber jeder könne etwas tun, beispielsweise den nicht mehr verwendbaren Inhalt des Erste-Hilfe-Kasten erneuern oder die Tetanusimpfung auffrischen. Alles in Allem ein gelungener Vormittag, darin waren sich die Vorstandsmitglieder des Vereins Helmut Schleicher und Margit Paulus sowie Jugendleiter Stefan Schleicher einig. Fazit: Das erlernte Wissen ist nicht nur für die Jugendlichen äußert wichtig, denn der Verein plant eine Erste-Hilfe-Demonstration für Erwachsenen, geschehen doch zwei Drittel aller Unfälle im häuslichen Umfeld oder in der Freizeit. red