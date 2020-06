Erste-Hilfe-Kurse beim ASB starten

Die Vermittlung von Erste-Hilfe-Kenntnissen ist eine der Kernleistungen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Umso bitterer war es für die Ausbilder des ASB-Regionalverbandes Forchheim, als die Kurse wegen der Corona-Krise ausgesetzt werden mussten. Ab Dienstag, 2.Juni werden die Sa-mariter das Kursangebot wiederaufnehmen - jedoch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Die Kursinhalte mussten dahingehend angepasst werden, dass ein direkter Körperkontakt bei den praktischen Übungen weitestgehend vermieden wird. Aufgrund des Betretungsverbotes des Wohnheimes für Menschen mit Behinderung werden die Kurse außerdem vorübergehend in die Jahnhalle, direkt neben dem ASB, verlegt. Praktische Übungen sollen nach Möglichkeit mit einer Übungspuppe durchgeführt werden - so zum Beispiel bei der Atemkontrolle oder der Helmabnahme. Die Puppen werden nach jedem Übungsdurchlauf desinfiziert. Alle praktischen Übungen zur Versorgung von Wunden sollen möglichst an der eigenen Person oder an geeigneten Model-len oder Gegenständen im Lehrsaal - wie zum Beispiel an einem Tischbein - durchgeführt werden. Termine und das Anmeldeformular für die Erste-Hilfe-Kurse sind unter www.asb-forchheim.de zu finden. Eine Anmeldung ist auch telefonisch unter 09191700715 möglich. red