Erste-Hilfe-Kurs im Jugendhaus

Beim kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs für Jugendliche ab zwölf Jahren im Jugendhaus Rabatz sind noch Plätze frei. Termine sind am Mittwoch, 18., und am Montag, 23. April, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Für unter 18-Jährige ist der zweiteilige Kurs kostenlos. Für über 18-Jährige kostet der Kurs 20 Euro Gebühr. Der Kurs ist auch für Führerscheine und Jugendleiterkarten gültig. Die Teilnehmer müssen an beiden Kurstagen anwesend sein, damit die Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden kann. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst statt. Anmeldung und Infos unter www.herzogenaurach.feripro.de oder direkt im Jugendhaus in der Erlanger Straße 56 a. red