Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinbewerber

Der Malteser Hilfsdienst hält am Samstag, 29. September, in seinem Geschäftsgebäude in Altenkunstadt, Gewerbegebiet 8, von 9 bis 17 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinbewerber und Interessiert...