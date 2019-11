Erste-Hilfe-Kurs für Flüchtlinge

Ein Fahrradunfall, eine Schnittwunde oder ein Schwächeanfall: Jeder kann in eine Situation kommen, in der Erste Hilfe gefragt ist. Die Malteser bieten deshalb einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Geflüchtete an. Dieser zweitägige Kurs enthält alle Inhalte eines regulären Erste-Hilfe-Kurses mit mehr Zeit zum Fragen und Ausprobieren, die Zusatzmodule Deutsches Gesundheitssystem, Trauma und Selbstverständnis als Ersthelfer und die Besichtigung der Malteser Rettungswache und der Einsatzfahrzeuge. Jeder Teilnehmer bekommt am Ende eine Bescheinigung und ein Zertifikat über die Teilnahme an den Zusatzmodulen. Da die Plätze begrenzt sind, bitten die Malteser um verbindliche Anmeldung mit Angabe von Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten und Deutschkenntnissen bei Brigitte Schlee-Soeder unter brigitte.schlee-soeder@malteser.org oder per WhatsApp 0170/555 38 61. Der Kurs findet am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Gruppenraum 3 des Caritas-Hauses Bad Kissingen, Hartmannstraße 2a statt. Zugelassen werden Geflüchtete (Männer und Frauen) mit und ohne Anerkennung ab 17 Jahren mit ausreichenden Deutschkenntnissen (mindestens Level A2). sek