Der Siedlerverein Augsfeld bietet am Freitag, 25. Oktober, für seine Mitglieder eine spezielle Erste-Hilfe-Schulung für die "Generation 50plus" an, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen. In dem Kurs geht es besonders um erste Maßnahmen bei Schlaganfall, Atemnot, Herzinfarkt, Wiederbelebung. Der Kurs beginnt um 19 Uhr im Siedlerhaus in Augsfeld statt. Nähere Einzelheiten gibt Siedler-Vorstand Dieter Jäger bei der Anmeldung. red