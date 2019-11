Oberbrunn 29.10.2019

Erste-Hilfe-Kurs beim Gartenbauverein

Der Gartenbauverein lädt am Samstag, 9. November, um 19 Uhr zu einem Erste-Hilfe-Kurs in der Alten Schule ein. Das Ziel des 90-minütigen Kurses besteht in der praktischen Wiederholung von Erste-Hilfe-...