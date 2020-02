Erste Hilfe für Männer über 50 Jahre

Der offene Männertreff des Bündnisses für Familien und Senioren in der Gemeinde Knetzgau veranstaltet am Samstag, 15. Februar, den Kurs "Fit in Erster Hilfe 50plus", der speziell auf die Bedürfnisse älterer Personen ausgelegt ist. Teilnehmen können Männer ab 50 Jahren. Den Kurs führt der Kreisverband Haßberge des Roten Kreuzes durch. Neben allgemeinen Maßnahmen der Ersten Hilfe, wie Vermittlung und Üben der stabilen Seitenlage oder der Herz-Lungen-Wiederbelebung, vermittelt der Kurs Erste-Hilfe-Maßnahmen der im Alter besonders relevanten Themen wie Schlaganfall, Atemnot und Herzinfarkt. Der Kurs beginnt um 9 Uhr im alten Rathaus, alter Rathausplatz 10, in Knetzgau und dauert etwa dreieinhalb Stunden. Eine Kursgebühr wird erhoben. Für Mitglieder des Bayerischen Roten Kreuzes ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen sind bis 12. Februar bei Wolfgang Merz (Telefon 09527/7294) erbeten, wie das Bayerische Rote Kreuz weiterhin mitgeteilt hat. red