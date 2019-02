Ein Abendkurs "Erste Hilfe für Hunde" mit Reanimationstraining am Hunde-Dummy wird am Montag, 18. Februar, ab 19 Uhr im Erlebniszentrum für Mensch & Hund in Neuenmarkt angeboten. Die Tierheilpraktikerin Jessica Müller stellt den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen der Ersten Hilfe in der Theorie vor. Ein wichtiger Bestandteil werden zudem praktische Übungen sein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red