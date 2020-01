Erste Hilfe für Ältere

Drei Kurse in Erster Hilfe speziell für Menschen ab dem 50. Lebensjahr bietet der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge im Januar 2020 an, und zwar jeweils in den Rot-Kreuz-Häusern in Ebern, Eltmann und Hofheim. Anmeldungen sind umgehend erbeten; es sind noch einige Plätze frei, so das BRK.

Der nächste Kurs "EH Fit 50+" findet am Dienstag, 14. Januar, in Ebern statt. Zwei weitere folgen am Montag, 27. Januar, in Eltmann und am Dienstag, 28. Januar, in Hofheim. Die Kurse finden jeweils von 8 bis 11.30 Uhr statt.

Für alle Kurse können sich Interessierte über die Homepage www.kvhassberge.brk.de unter der Rubrik "Kurse" anmelden. Wer nicht die Möglichkeit eines Internetzugangs hat, kann sich auch unter Telefon 09521/9550197 (vormittags) telefonisch anmelden.

Mit "Fit in Erster Hilfe 50+" reagiert der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge speziell auf die Bedürfnisse von Menschen, deren Erste-Hilfe-Kurs oft Jahre zurückliegt, mitunter gar so alt ist wie ihr Führerschein selbst. Die Teilnehmer können Erste-Hilfe-Maßnahmen einzelner Themenbereiche erlernen sowie Gelerntes wiederholen und auch trainieren. red