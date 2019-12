Am Dienstag, 10. Dezember, findet von 18 bis 20.15 Uhr im Caritas-Beratungshaus, Geyerswörthstraße 2, der Kurs "Erste Hilfe bei Kindernotfällen" statt. Wie können Eltern, Großeltern bei Notfällen (Stürzen, Verletzungen, Vergiftungen, Verbrennungen, Verschlucken, Ertrinken etc.) erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern leisten? Die Teilnehmer erfahren, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten und was dabei zu beachten ist. Weitere Infos und Anmeldung unter schwangerenberatung@caritas-bamberg.de oder Telefon 0951/2995750. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red