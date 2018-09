Erste Härtetests in Bayreuth

Nach drei Testspielen hinter verschlossenen Türen präsentiert sich das neuformierte Basketballteam von Brose Bamberg am Wochenende erstmals der Öffentlichkeit. Allerdings müssen sich die Fans auf den Weg nach Bayreuth machen, um ihr Team in Aktion zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Ainars Bagatskis nimmt wie in den Vorjahren am Vorbereitungsturnier des Bundesligarivalen Medi Bayreuth teil, das bei seiner sechsten Auflage mit dem bislang stärksten Teilnehmerfeld aufwartet. Neben den Gastgebern und dem neunfachen deutschen Meister aus Bamberg spielen Doublegewinner FC Bayern München und der russische Eurocup-Finalist Lokomotive Kuban Krasnodar in der Oberfrankenhalle um den Sieg. Das Auftaktspiel bestreiten am Samstag um 17 Uhr die beiden oberfränkischen Rivalen, anschließend stehen sich der FC Bayern und Kuban Krasnodar gegenüber. Am Sonntag um 14.30 Uhr steigt das Spiel um Platz 3, die Sieger des Vortags bestreiten das Finale um 17 Uhr.

Neuzugang Jelovac fehlt

Nach drei deutlichen Siegen über den Zweitligisten MLP Academics Heidelberg, den Bundesligarivalen Science City Jena und gegen den österreichischen Erstligisten Swans Gmunden wird das Turnier in Bayreuth der erste Härtest für das Brose-Team. Die Bamberger müssen auf Neuzugang Stevan Jelovac verzichten, der sich mit der serbischen Nationalmannschaft auf die anstehenden WM-Qualifikationsspiele vorbereitet. Auch der erste Gegner tritt nicht in Bestbesetzung an. Bei den Bayreuthern fehlen die beiden Nationalspieler Bastian Doreth und Andreas Seiferth sowie der verletzte Center Hassan Martin.

Ein Wiedersehen gibt es für die Bamberger mit ihren ehemaligen Teamkollegen Maodo Lo, Leon Radosevic (beide Bayern München) und Dorell Wright, der nun für Kuban Krasnodar spielt. ps