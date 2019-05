Erste Etappe der Wimpelwanderung

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt tritt am Sonntag, 5. Mai, die erste Etappe der Wimpelwanderung nach Vacha an. Start ist um 8 Uhr am Bahnhof in Münnerstadt. Die Wanderung führt nach Burgwallbach. ...