Erste Blicke in die Gelbe Tonne

Sortenreinheit war eine der Stärken des Abfallwirtschaftssystems im Landkreis Haßberge, weil die Bürger über viele Jahre dahin erzogen wurden, streng nach Fraktionen zu trennen. Dosen, PET-Flaschen und die Kunststoffverpackungen ... alles hatte seinen eigenen Platz in privaten Wertstoffbehältern und in den Containern auf dem Wertstoffhof.

Mit Jahreswechsel wandert vieles davon in die Gelbe Tonne und mitunter auch in Plastiksäcke, die zusätzlich angeschafft werden, um das Material zum Wertstoffhof zu transportieren. Denn auch dorthin dürfen de Bürger nach alter Gewohnheit ihre Umverpackungen bringen.

Die Beutel müssen nur durchsichtig sein, um den Inhalt kontrollieren zu können. Und prompt zeigen sich die ersten Sündenfälle. Schwindet jetzt die Trennmoral oder ist das Wissen darüber, was tatsächlich in die Gelbe Tonne darf, noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei?

Wie gut also, dass die Mitarbeiter an den Wertstoffhöfen ein strenges Auge auf die Anlieferung werfen und beispielsweise bei blickundichten Beuteln abwinken. Sortenreinheit soll weiterhin angestrebt werden, auch wenn noch mehr als früher im Dunklen bleibt, wie viel von den Wertstoffen wiederverwertet und welcher Anteil der Verbrennung zugeführt wird.

Der Abbau an den Wertstoffhöfen (Öffnungszeiten, Personal und Zahl der Container werden reduziert) geht mit einem Aufbau privater Tonnenstellplätze einher. Denn das vierte Gefäß im Abfallfuhrpark bringt manchen Haushalt in ungeahnte Raumnöte. Aber das sind wohl alles Anfangssymptome, die man bald in die Tonne klopfen kann. eki