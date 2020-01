Erste Auftritte ohne Druck

Der zwölfte Jugendkonzertmarathon des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Samstag, 15. Februar, und am Sonntag, 16. Februar, im Emil-von-Behring-Gymnasium, Raum 103, Buckenhofer Straße 5 in Spardorf statt. Interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren können sich ab sofort bis Freitag, 31. Januar, anmelden, teilt das Landratsamt mit. Das Programm erhalten Teilnehmende Anfang Februar. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.erlangen-hoechstadt.de/media/6531/2020_anmeldung_info_online.pdf. Fragen beantwortet Veranstaltungsmanager Johannes Hölzel unter der Telefonnummer 09131/8031333 oder per E-Mail an kultur@erlangen-hoechstadt.de.

Von Klassik bis Pop

Das Eröffnungskonzert des Jugendkonzertmarathons findet am Samstag, 15. Februar, um 10 Uhr im Musiksaal des Emil-von-Behring-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei. Hierzu wie zum anschließenden Marathon sind Interessierte herzlich eingeladen. Der Konzertmarathon verspricht Klänge verschiedener Epochen und Genres der jungen Musikerinnen und Musiker - von Klassik über Jazz bis hin zu modernem Pop.

Der Jugendkonzertmarathon des Landkreises Erlangen-Höchstadt will Kindern und Jugendlichen, die ein Musikinstrument erlernen, ermöglichen, ohne Wettbewerbsdruck vor Publikum aufzutreten. Musikpädagogin Regina Klatte hat die Musikveranstaltung 2008 initiiert. Seither moderiert sie die zweitägige Veranstaltung des Bereichs Kultur am Landratsamt jedes Jahr. red