Erstaunt über das Wachstum der Stadt

Zu einem Klassentreffen war der Jahrgang 1949 in seine Heimatstadt eingeladen, und zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, wieder einmal mit ihren Schulkameraden von einst zusammenzutreffen.

Bürgermeister Michael Ziegler hieß die 70-Jährigen in der neuen Mensa willkommen und informierte sie über die zahlreichen Baumaßnahmen in den letzten Jahren am Schulberg, an dem in der Grund-, Mittel- und Realschule rund 1200 Schüler unterrichtet würden. Deswegen sei nun auch der Bau der neuen Mensa notwendig geworden.

Anschließend ermöglichte der Vorsitzende des Heimatvereins Eltmann, Rainer Reitz, den interessierten Gästen, Eltmann auch einmal von oben zu sehen, und zwar von der Wallburg. Aus dieser Perspektive wurde die Entwicklung von Eltmann besonders gut sichtbar.

Anschließend traf man sich dann in der "Wallburg-Gaststätte" zu einem gemütlichen Beisammensein und tauschte zahlreiche Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit aus.