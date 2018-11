Erst wird gelesen, dann gebastelt

Am Donnerstag, 29. November, findet um 15 Uhr in der Bücherei am Stadtpark ein Vorlese- und Bastelnachmittag statt. Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sind hierzu eingeladen. Es wird aus einem Weihnachtsbuch vorgelesen. Anschließend können verschiedene weihnachtliche Motive gebastelt werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. red