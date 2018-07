Erst Unfall, dann Schlägerei

pol



Nach einem Unfall am Samstagabend in der Pödeldorfer Straße kam es zu einer Auseinandersetzung . Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Erlangen hatte um 22.15 Uhr zunächst einen Fußgänger angefahren und leicht verletzt.Verwandte des Fußgängers, die in einer nahen Gaststätte feierten, mischten sich ein und griffen den Autofahrer an, zudem beschädigten sie sein Auto. Erst die eintreffende Polizei konnte die Parteien trennen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, der Sachschaden am Pkw wird auf 100 Euro geschätzt. Die beiden Angreifer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein 42-Jähriger wird noch zusätzlich wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt, da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte.