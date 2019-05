Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie ein Mann in der Theresienstraße eine Werbefahne beschädigte. Weil er den Täter genau beschrieb, konnte die Polizei den Verursacher im Kurpark aufgreifen. Die Beamten fanden den Mann an einem Baum schlafend. Er war stark alkoholisiert. Ein Alkotest war nicht möglich. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam und übergaben ihn später seiner Freundin. Der Schaden beträgt 100 Euro. pol