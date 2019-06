Erst Radio defekt, dann zwei Autos

Wegen einer Funktionsstörung seines Autoradios verursachte ein 66-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Steinbach a. Wald und Förtschendorf. Der Seat-Fahrer war vom defekten Radio so abgelenkt, dass er auf die Gegenfahrbahn kam. Eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin wollte den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach links vermeiden, was jedoch nicht gelang. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. pol