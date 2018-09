Erst Ortseinsichten, dann Sitzung

Der Umwelt- und Bauausschuss Ebern trifft sich zu einer Sitzung am Mittwoch, 12. September, um 18 Uhr am Ämtergebäude. Nach Ortseinsichten am Wohnmobilstellplatz wegen Müll- und Lärmproblemen wird die Sitzung im Sitzungszimmer des Ämtergebäudes (2. Stock, Zimmer 2.03) fortgesetzt. Dort geht es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage in Fischbach" mit der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren, und zwar um die Vorstellung und Billigung der Vorentwurfsplanung. Des Weiteren befassen sich die Räte mit privaten und gewerblichen Bauanträgen, verkehrsrechtlichen Angelegenheiten und Auftragsvergaben. red